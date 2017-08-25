Министерство о безграмотных кандидатах: Они не знают о трагедии 20 Января

2017-08-25 12:15 | www.oxu.az | 3

Завтра в Азербайджане завершается конкурс по приему учителей на работу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на конкурс, начавшийся 21 августа, было допущено 5225 человек.

До сегодняшнего дня в конкурсе приняли участие более 3000 кандидатов.

В рамках конкурса было оценено психологическое состояние учителей, практические и методические знания.

Один из членов комиссии, завсектором министерства образования Расим Мамедов заявил, что теоретические знания и практические навыки некоторых кандидатов не совпадают:

«Можно вызубрить ответы на шаблонные вопросы, но не суметь выразить свою мысль на конкурсе. Самое страшное, что мы столкнулись с безразличием к истории независимого Азербайджана. Например, они не знают о трагедии 20 Января. 6-7 кандидатов полагали, что это сделали армяне с целью оккупации. Было достаточно кандидатов, не знавших о значении цветов национального флага, не сумевших назвать число оккупированных районов».

Э.А.

