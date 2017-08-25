В Узбекистане появилось два новых праздника - День молодежи и День работников сельского хозяйства

2017-08-25 12:31 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в четверг одобрил законы об установлении Дня молодежи и Дня работников сельского хозяйства, сообщила информационная служба Сената.

День молодежи Узбекистан будет отмечаться 30 июня. В этот день в текущем году на IV съезде Общественного движения молодежи «Камолот» было принято решение об организации на его базе Союза молодежи Узбекистана.

Днем работников сельского хозяйства Республики Узбекистан установлено второе воскресенье декабря. По мнению сенаторов, принятие закона — знак признания самоотверженного труда тружеников села и их вклада в укрепление государственной независимости и процветание страны.

В настоящее время в аграрной отрасли осуществляют свою деятельность более 3,6 миллиона работников и служащих, доля сельского хозяйства в ВВП страны составляет 17,2 процента, ежегодный прирост – не менее шести – семи процентов.

(Автор: Демир Азизов)