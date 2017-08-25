Популярный тарист представит Азербайджан на узбекском фестивале "Шарк тароналари"

2017-08-25 12:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - С 25 по 27 августа на легендарной площади Регистан в Самарканде состоится XI-й Международный фестиваль музыки "Шарк тароналари".

Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении страницы Посольства Узбекистана в Азербайджане на Facebook @uzembassy.az.

Азербайджан на песенном конкурсе представит видный азербайджанский тарист Сахиб Пашазаде.

Также с колоритными музыкальными программами в рамках фестиваля выступят 250 участников, представляющих 120 талантливых творческих коллективов почти из 60 стран мира.

Фестиваль призван содействовать широкой популяризации лучших достижений традиционного музыкального искусства, сохранению и приумножению национальных ценностей, отмечает посольство Узбекистана. Кроме того, его проведение способствует дальнейшему расширению международных творческих связей, сближению народов и укреплению культурно-духовного сотрудничества.