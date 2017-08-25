Повышенная влажность неблагоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей

2017-08-25 12:40 | www.apa.az | 2

Однако утром на полуострове местами возможны кратковременные дожди.

Умеренный северо-западный ветер усилится.

Как сообщили АПА в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24°, днем 28-33°, в Баку ночью 22-24°, днем 31-33° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 45-55%

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 24-25°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 25-26°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 26-27° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове до 28 августа немного повышенная влажность в некоторые дневные часы может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.

В большинстве районов Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако в некоторых северных и восточных районах будут грозы, временами – дожди. Подует западный ветер, который местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 32-37°, в горах ночью 13-18°, днем 23-28° тепла.