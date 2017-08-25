ГЭЦ обратился к абитуриентам, набравшим более 600 баллов

2017-08-25 12:30 | www.oxu.az | 2

Государственный экзаменационный центр обратился к абитуриентам, набравшим более 600 баллов на вступительных экзаменах.

Как сообщили Oxu.Az в ГЭЦ, в обращении говорится, что центр (ранее ГКПС) уже несколько лет проводит ряд мероприятий для изучения и донесения до общественности опыта молодых, набравших высокие баллы на вступительных экзаменах в вузы.

«В этом году традиция продолжится. Чтобы еще больше облегчить доступ общественности к информации, один из разделов на сайте abiturient.az посвящен абитуриентам, набравшим 600 и более баллов. Доносим до вашего сведения, что если заполнить анкету и дать согласие, то информация о вас будет опубликована», - отмечается в обращении.

Э.А.

