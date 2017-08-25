Тяжелое ДТП на Кубани: погибли 16 человек – ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

2017-08-25 12:35 | www.oxu.az | 3

С четырехметрового пирса в Черное море упал переполненный автобус с вахтовиками. 16 человек погибли, списки погибших уточняются. 24 человека спасены. На месте происшествия работают 12 водолазов-спасателей, сообщает Oxu.Az со ссылкой на vesti.ru.

Пятеро спасенных рабочих находятся в тяжелом состоянии, трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает РИА Новости. Психологическую помощь пострадавшим оказывают шесть психологов. Организовывается работа с родственниками.

Принадлежащий компании «ОТЭКО-Портсервис» автобус из Керченского пролива вытащил кран. Он сейчас находится на пирсе в поселке Волна Темрюкского района Кубани.

После гибели рабочих в упавшем в море автобусе уголовное дело возбудил Следственный комитет. Предварительная версия падения автобуса — нарушение правил безопасности дорожного движения. Не исключено, что причиной аварии стал отказ тормозов.

Компания «ОТЭКО-Портсервис» создана в 2006 году. Она строит Таманский терминал навалочных грузов. Финансирует строительство группа компаний «ОТЭКО» — крупнейший частный инвестор в портовую инфраструктуру юга России. «ОТЭКО» также один из ведущих операторов рынка железнодорожных перевозок нефтеналивных грузов. У группы парк из 15 тысяч нефтеналивных цистерн, магистральные и маневровые локомотивы. В Рязани расположено собственное вагоноремонтное предприятие компании.

11:00

Двенадцать человек погибли в пятницу, по предварительным данным, в результате падения в воду автобуса в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«При падении автобуса в воду в районе поселка Волна, по предварительным данным, погибли 12 человек, удалось спасти троих», - сказал собеседник агентства. Обстоятельства происшествия уточняются.

В МЧС подтвердили эту информацию, на место направлены спасатели.

И.Ф.