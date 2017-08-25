Актриса Малахат Аббасова будет вести передачу на ATV

2017-08-25 12:44 | www.oxu.az | 3

Заслуженная артистка Азербайджана Малахат Аббасова начнет работать в качестве ведущей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Axşam.az, живущая в Турции актриса будет вести передачу «Xoş söhbətlər» на телеканале ATV. Передача выйдет в эфир в сентябре.

М.Аббасова уже приступила к съемкам передачи. Одной из гостей станет актриса из фильма «Тахмина» Мерал Конрат.

Напомним, что Малахат Аббасова запомнилась азербайджанским зрителям образом Наргили в спектакле Ильяса Эфендиева «Ты всегда со мной». Это была ее первая главная роль, принесшая ей успех и признание зрителей. Потом были другие роли в Академическом драматическом театре, зарубежные гастроли. Во время одной из поездок в Турцию, она получила приглашение работать в турецком театре, а потом и в кино. Вот уже много лет Малахат ханум живет и работает в Турции.

А.С.

