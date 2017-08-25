Совет прессы Азербайджана обратился к президенту в связи с Мехманом Алиевым

2017-08-25 13:03 | www.apa.az | 5

Совет прессы Азербайджана обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с гендиректором информационного агентства «Туран» Мехманом Алиевым.

Как сообщили АПА в Совете прессы, в обращении дана высокая оценка отношению главы государства к азербайджанским медиа, решению их проблем и устранению трудностей, улучшению социально-бытовых условий журналистов: «Можно с уверенностью сказать, что Вы - лидер, защищающий свободу слова, свободу мысли. Поэтому журналисты считают Вас своим другом. Несомненно, что эта дружба вечная».

«Против М. Алиева выдвинуты обвинения по статьям 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР. В настоящий момент он задержан правоохранительными органами, ведется расследование. Обращаясь к Вам, мы уповаем на присущий Вам гуманизм, человеколюбие. Уверены, что по отношению к главе информагентства «Туран» Вы займете такую же позицию.

Уважаемый господин Президент, просим Вас способствовать справедливому решению связанного с М. Алиевым инцидента в рамках законов Азербайджана. Уверены, что Ваш деликатный подход сыграет решающую роль в решении этой проблемы», - подчеркивается в обращении.