Министр Кямаледдин Гейдаров принял граждан в Сабирабаде

2017-08-25 13:04 | www.apa.az | 3

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров провел в городе Сабирабад прием жителей Сабирабадского, Саатлинского, Имишлинского, Гаджигабульского районов, а также временно размещенных в этих районах вынужденных переселенцев.

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, большинство из рассмотренных министром обращений были решены на месте. К.Гейдаров дал конкретные поручения руководителям соответствующих структур министерства для оперативного решения ряда других обращений в соответствии с законодательством.

Гражданине, обратившиеся в связи с кадровыми и другими вопросами, были приняты заместителями министра и руководителями соответствующих главных управлений и структур министерства.