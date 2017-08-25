Управление мусульман Кавказа издало фетву по случаю Гурбан байрамы

2017-08-25 13:12 | www.apa.az | 3

Совет гази Управления мусульман Кавказа (УМК) издал фетву по случаю Гурбан байрамы.

Как сообщили АПА в пресс-службе УМК, в фетве, в частности, говорится:

«Наступает Гурбан байрамы-один из самых священных дней для всего исламского мира и нашего народа, символизирующий высочайшие человеческие качества. Этот священный день, который связан с именем высокочтимого всеми авраамическими религиями Хазрата Ибрагима (а), доносит послание об общечеловеческом единстве и толерантности. Самым значимым обрядом этого праздника является паломничество Хадж».

В фетве отмечается, что несмотря на то, что ритуал жертвоприношения относится только к совершившим хадж, его могут совершить и те, кто не был на Хадже. Обычно в качестве жертвенного животного предпочитается баран. Каждому может распределять жертвенное мясо по собственному усмотрению, однако духу нашей религии более соответствует его раздача среди малоимущих.

Кроме того, в фетве сообщается, что праздник проводится 10-го числа месяца Зуль-Хиджжа.

В связи с праздником Гурбан байрамы в Азербайджане нерабочими объявлены два дня – 1 и 2 сентября.