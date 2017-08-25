Синоптики предупредили метеочувствительных людей

2017-08-25 13:10 | www.oxu.az | 3

В субботу, 26 августа, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако утром на полуострове местами возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер усилится.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 28-33, в Баку ночью 22-24, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 45-55%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 24-25, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна, Шувелана – 25-26, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 26-27 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове до 28 августа немного повышенная влажность в некоторые дневные часы может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.

В большинстве районов Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако в некоторых северных и восточных районах будут грозы, временами – дожди. Будет дуть переменчивый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 32-37, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.