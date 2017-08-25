Министр иностранных дел Египта посетит Беларусь

2017-08-25 13:11 | www.trend.az | 3

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри посетит Беларусь 27-28 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. "Данный визит является первым в истории двусторонних отношений посещением Беларуси главой внешнеполитического ведомства Египта", - отметили в пресс-службе. Программой визита запланирован ряд встреч высокого уровня, в том числе в Национальном собрании Беларуси, министерствах иностранных дел и антимонопольного регулирования и торговли. "На встречах будут обсуждены актуальные вопросы расширения белорусско-египетского всестороннего взаимодействия, включая ход выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне по итогам визита Президента Беларуси в Египет в январе 2017 года", - проинформировали в МИД.-0-