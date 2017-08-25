В Агджабеди найден игольчатый артиллерийский снаряд

2017-08-25 13:26 | www.apa.az | 2

Сегодня из Центра управления при кризисных ситуациях МЧС и службы «102» МВД в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA» поступила информация о том, что на территории села Авшар Агджабединского района найден снаряд.

Как сообщили АПА в ANAMA, специальная оперативная группа быстрого реагирования Агентства была незамедлительно отправлена на эту территорию.

Специалисты Агентства осмотрели территорию. В результате оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и изъят для обезвреживания один 122-мм игольчатый (шрапнель) артиллерийский снаряд (Ş-1).

Также был проведен осмотр территории (2100 кв. м.) вокруг места обнаружения снаряда. Других опасных предметов и устройств обнаружено не было.