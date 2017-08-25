Совет прессы Азербайджана обратился к президенту в связи с Мехманом Алиевым

2017-08-25 13:16 | www.oxu.az | 3

Совет прессы Азербайджана обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с гендиректором информационного агентства «Туран» Мехманом Алиевым.

Как передает Oxu.Az, в Совете прессы сообщили АПА, что в обращении высоко оценивается отношение главы государства к азербайджанским медиа, устранению их проблем и трудностей, улучшению социально-бытовых условий журналистов: «Можно с уверенностью сказать, что Вы лидер, защищающий свободу слова, свободу мысли. Поэтому журналисты считают Вас своим другом. Несомненно, что эта дружба вечная».

«Против М. Алиева выдвинуты обвинения по статьям 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями). В настоящий момент он задержан правоохранительными органами, ведется расследование. Обращаясь к Вам, мы уповаем на присущий Вам гуманизм, человеколюбие. Уверены, что по отношению к главе информагентства «Туран» Вы займете такую же позицию.

Уважаемый господин Президент, просим Вас способствовать справедливому решению инцидента с М. Алиевым в рамках законов Азербайджана. Уверены, что Ваш деликатный подход сыграет решающую роль в устранении этой проблемы», - подчеркивается в обращении.

Н.О.