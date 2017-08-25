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Песня про Путина возглавила чарты iTunes – ВИДЕО

2017-08-25 13:23 | www.oxu.az | 2

Композиция Putin исполнительницы Lady Fortuna заняла первое место в чартах российского iTunes.

Как передает Oxu.Az, песня посвящена президенту России Владимиру Путину:

«Годы идут, страна богатеет, 
Снова Россия в свою силу поверит,
Для президента родины нашей
Нет преград и неудач — он бесстрашен».
«Сильной рукой Путин
Правит русской землей, Путин!
Только Владимир Путин
Сможет сделать Россию величайшей страной», — поется в припеве композиции.

Премьера песни состоялась 22 августа, в день Государственного флага России. Сингл был также опубликован на видеохостинге YouTube.

Н.О.

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