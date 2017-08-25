Песня про Путина возглавила чарты iTunes – ВИДЕО

2017-08-25 13:23 | www.oxu.az | 2
Композиция Putin исполнительницы Lady Fortuna заняла первое место в чартах российского iTunes.
Как передает Oxu.Az, песня посвящена президенту России Владимиру Путину:
«Годы идут, страна богатеет,
Снова Россия в свою силу поверит,
Для президента родины нашей
Нет преград и неудач — он бесстрашен».
«Сильной рукой Путин
Правит русской землей, Путин!
Только Владимир Путин
Сможет сделать Россию величайшей страной», — поется в припеве композиции.
Премьера песни состоялась 22 августа, в день Государственного флага России. Сингл был также опубликован на видеохостинге YouTube.
Н.О.