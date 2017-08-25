Генштаб российской армии раскрыл статистику авиаударов за время сирийской кампании

2017-08-25 13:41 | www.apa.az | 3

Российские ВВС в Сирии с момента начала операции совершили более 28 тысяч боевых вылетов, нанеся около 90 тысяч авиаударов.

Как передает АПА со ссылкой на «Лента.ру», об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

«Перекрыты основные маршруты снабжения боевиков оружием и боеприпасами. Террористические организации лишились финансовой подпитки от нелегальной продажи нефтепродуктов», - перечислил результаты операции Рудской.

Он напомнил, что для уничтожения ключевых объектов противника применялись крылатые ракеты воздушного и морского базирования, запускавшиеся с кораблей, подводных лодок и стратегических самолетов-ракетоносцев. Также активно применялись тяжелые бомбардировщики Дальней авиации с большой бомбовой нагрузкой.

«Важную роль в разгроме бандформирований играют силы специальных операций, которые решают задачи по ликвидации главарей террористов, уничтожению критически важных объектов противника и корректировке ударов нашей авиации», - отметил Рудской.

Отметим, российская авиагруппа была развернута на сирийском аэродроме Хмеймим под городом Латакия в сентябре 2015 года. С ноября 2015-го в ударах по боевикам террористических группировок участвуют самолеты Дальней авиации, взлетающие с аэродромов на российской территории.