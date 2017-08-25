В Узбекистане деятельность народных приемных закреплена законом

2017-08-25 13:39 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сенат Узбекистана внес дополнения в закон «Об обращениях физических и юридических лиц» по закреплению правового статуса института народных приемных и виртуальной приемной президента республики, сообщила информслужба верхней палаты узбекского парламента.

Как сообщалось ранее, работа народных приемных и виртуальной приемной президента была введена в систему государственного управления по инициативе главы государства.

В ходе обсуждения сенаторами отмечалось, что данный закон является одной из важнейших составляющих проводимой в стране политики, направленной на «разворот» системы госорганов на решение насущных проблем граждан. Суть этой политики определена президентом Мирзияевым: «Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу».

Согласно нововведениям, действие закона распространяется не только на госорганы, как это было прежде, но и на организации, созданные государством или с его участием, финансируемые из госбюджета, оказывающие гражданам госуслуги.

В законе определены правовые принципы рассмотрения обращений граждан, такие, как своевременность и полнота рассмотрения обращений, недопустимость бюрократизма и волокиты, прозрачность деятельности госорганов и должностных лиц при рассмотрении обращений, закреплены механизмы реализации этих принципов.

В законодательство, правоприменительную практику вводятся такие новые формы обращений, как обращения, поступившие через телефоны доверия, по «горячей линии» госорганов и других организаций, посредством видеоконференцсвязи, через официальный веб-сайт, виртуальную приемную.

Введены новые формы и порядок приема физических лиц и представителей юрлиц: выездные, личные и публичные приемы, приемы посредством видеоконференцсвязи, с применением аудио- и видеозаписи.

Как отметили сенаторы, принятие данного закона будет способствовать укреплению эффективной обратной связи госорганов с народом, повышению уровня открытости госорганов, эффективности их деятельности по решению конкретных проблем, волнующих людей.

(Автор: Демир Азизов)