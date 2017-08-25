В Армении убили гражданина России

2017-08-25 13:52 | www.apa.az | 2

В Котайкской области Армении убит гражданин России.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», инцидент произошел в городе Нор Ачин Котайкской области. 31-летний Оваким Г. признался в том, что избил, затем задушил 61-летнего Валеру М. По информации источника, убитый был гражданином России.

Оваким Г. задержан. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 104 (убийство) УК Армении.

Следственный комитет Армении представил некоторые детали в связи с убийством в Котайкской области.

Согласно информации пресс-службы Следственного комитета Армении, около 09:30 24 августа поступил сигнал о ссоре в квартире дома по улице Туманяна в Нор Ачине.

В квартире в бессознательном состоянии был обнаружен гражданин России, армянин по национальности (1957 г.р). Позже мужчина скончался в больнице.

По подозрению в совершении убийства задержан 31-летний племянник убитого.

Назначены экспертизы. Возбуждено уголовное дело.