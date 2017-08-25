Число жертв падения автобуса в море на Кубани возросло до 17 человек - ОБНОВЛЕНО-1

2017-08-25 13:57 | www.apa.az | 2
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель МЧС России.
«Обнаружены тела 17 погибших, спасены 27 человек, 15 из них госпитализированы в Темрюкскую центральную районную больницу, девять человек доставляются в эту же больницу», — говорится в информации.
В автобусе, по данным СК России, ехали рабочие «Таманьнефтегаза» – компании-оператора Таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов. «Таманьнефтегаз» входит в группу компаний «Отэко», которая является одним из ведущих игроков рынка перевозок нефтеналивных грузов.
Автобус, который перевозил рабочих подрядной организации и компании «Таманьнефтегаз» опрокинулся в море во время возвращения с вахты. По уточненным данным следствия, подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО «Таманьнефтегаз», который входит в систему порта «Тамань».
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13:30
В Краснодарском крае автобус, перевозивший вахтовых рабочих «Таманьнефтегаза» и подрядной организации, упал в море с четырехметровой высоты.
Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, погибли 16 человек.
ДТП произошло в районе поселка Волна. По неустановленным причинам, автобус съехал с трассы и сорвался в воду. Спасти удалось 24 человека, восемь из них попали в Темрюкскую центральную районную больницу. Ведутся поиски еще одного человека.
Основная версия аварии – нарушение правил дорожного движения. Возбуждено уголовное дело по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» УК России.
Глубина моря в месте, где автобус съехал в воду со строящегося пирса, составляет порядка четырех метров. Упавший в море автобус уже поднят краном на берег. На месте ДТП работают более 80 спасателей и 27 единиц техники.
Для поиска людей на месте падения автобуса дополнительно привлекли водолазов из Крыма. Из Краснодара направлен вертолет санитарной авиации с бригадой медиков для эвакуации пострадавших.
Власти Краснодарского края заверили, что готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Как сообщает kuban24.tv, губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил подготовить жилье для родных погибших рабочих.
В Краснодарский край уже вылетел заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
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11:09
Спасатели обнаружили тела 14 погибших на месте падения автобуса в море в Краснодарском крае.
Как сообщает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщил источник в службе скорой помощи региона.
«14 человек без признаков жизни, четыре в тяжелом состоянии», - сказал источник.
Ранее источник в службах скорой помощи региона сообщил «Интерфаксу» о шести погибших. По его словам, автобус возвращался с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз» с вахты и по неустановленной причине упал в Керченский пролив. Собеседник агентства уточнил, что всего в автобусе ехали 20 человек.
В Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю информацию об инциденте с автобусом подтвердили. «В 08:07… поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус, в котором находились люди», — отметили в ведомстве.
На месте инцидента ведутся поисковые работы.