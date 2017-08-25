В США предсказали возможные сроки импичмента Трампа

2017-08-25 13:40 | www.oxu.az | 2

Профессор Американского университета историк Аллан Лихтман, предсказавший, что Дональд Трамп станет президентом США, рассказал, когда нынешнему главе США могут объявить импичмент, передает Oxu.Az со ссылкой на RT.

По его словам, раньше выборов в сенат США 2018 года никто не отправит Трампа в отставку.

«Против него может выступить значительное число республиканцев. И чтобы набрать большинство голосов для инициации процедуры импичмента, нужно, чтобы с демократами объединилось примерно 25 человек (то есть где-то 10% от всех республиканцев в палате представителей). Второй момент (это, конечно, маловероятно, но не исключено): если демократы станут большинством в палате представителей. Тогда, я полагаю, инициировать эту процедуру удастся очень быстро — когда новая палата будет созвана в начале 2019 года», — заявил он.

Ранее Лихтман пообещал, что Трампу объявят импичмент.

Среди возможных причин указаны связи с Россией, злоупотребление властью и поощрение правонарушений. Также отмечается, что Трампа могут привлечь к ответственности за преступления, совершенные до момента вступления в должность.

Н.О.