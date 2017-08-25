Жилые дома в Швеции обогреют с помощью лошадиного навоза

2017-08-25 13:44 | www.oxu.az | 2

Финская энергетическая компания запустила пилотный проект Fortum Horsepower, который будет перерабатывать лошадиный навоз в тепловую энергию для обогрева жилых домов в Швеции.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Local.

Проект планируется запустить в октябре. Для него будут привлечены несколько конюшен с 400-500 лошадьми. В стойлах разместят специальные подстилки для навоза, который потом будут отправлять для сжигания на электростанцию в город Хеллефорс. Получаемая энергия должна будет составить пять процентов от общей по всей стране.

«Лошадиный навоз сегодня является проблемой. Чтобы использовать его в качестве удобрения, он должен сначала лежать в течение восьми месяцев, чтобы вывести из него бактерии, но затем он все равно выбрасывает метан и закись азота, которые вредны для окружающей среды», — рассказал сотрудник компании Пер Харсем (Per Harsem).

По его словам, именно лошадиный навоз выбрали для проекта из-за его консистенции и подходящего уровня влажности. Коровьи отходы, например, слишком жидкие и не могут быть сожжены.

В настоящее время в Швеции насчитывается около 356 тысяч лошадей. Харсем отметил, что для проекта будет достаточно навоза 150 тысяч из них.

Н.О.