Эльмар Мамедъяров: Необходимо приступить к субстантивным переговорам

2017-08-25 13:53 | www.oxu.az | 2

«В заявлениях глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕв Аквиле, Мускоке и Лос-Кабосе нашли свое отражение основные элементы поэтапного урегулирования конфликта на основе Хельсинкского заключительного акта. Эти элементы и составляют фундаментальную основу обновленных Мадридских принципов».

Как сообщает Oxu.Az, об этом в интервью «Азертадж» сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выражая свое отношение к последнему заявлению сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Ричарда Хогланда.

Глава МИД подчеркнул, что сопредседателем от США Ричардом Хогландом эти принципы были еще раз подчеркнуты: «Первым шагом следующим за дополняющими друг друга принципами является вывод армянских войск из оккупированных территорий вокруг Нагорно-карабахского региона Азербайджана. Вместе с устранением факта оккупации должно быть обеспечено возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на родные земли и осуществлены необходимые меры безопасности. Следует также отметить, что Армения не выполняет требования соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН в связи с конфликтом».

Э. Мамедъяров отметил, что если армянская сторона не называет эти принципы новыми и принимает их, в таком случае для обсуждения деталей необходимо начать субстантивные переговоры: «С урегулированием конфликта армянский народ сможет воспользоваться появившимися от сотрудничества возможностями.

Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что готова к серьезным переговорам для изменения статус-кво, признанного неприемлемым на уровне глав государств стран-сопредседателей, для скорейшего урегулирования конфликта и обеспечения устойчивого мира в регионе».

Н.О.