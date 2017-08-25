Microsoft больше не заставит пользователей Windows 10 обновлять систему

2017-08-25 13:58 | www.oxu.az | 2

После установки Windows 10 пользователи замечали, что их компьютеры автоматически загружают тяжёлый файл для обновления системы, не спрашивая разрешения у владельца устройства. Уведомления и предупреждения о запуске обновлений были неясными и запутанными, в результате чего они происходили, по сути, без ведома пользователя.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет BGR.

Microsoft извинилась за то, что «зашла слишком далеко» со своей стратегией обновления. Представители компании отмечают, что «многому научились» после всех поступивших жалоб. Очередной иск, который был подан на корпорацию в Германии, заставил её дать обещание никогда больше не запускать фоновую загрузку установочных файлов для обновлений операционной системы без ведома пользователя.

Н.О.