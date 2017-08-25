Порошенко наградил азербайджанского скульптора

2017-08-25 14:20 | www.oxu.az | 3

В честь Дня независимости Украины президент Петр Порошенко наградил деятелей культуры, спортсменов, работников промышленности, транспорта, волонтеров, общественных активистов. Среди награжденных - азербайджанский скульптор Сейфаддин Гурбанов.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на украинские СМИ.

Согласно информации, известный скульптор, автор памятника гетману Мазепе Сейфаддин Гурбанов удостоен ордена «За заслуги» III степени.

Отметим, что Сейфаддин Гурбанов - народный художник Украины, заведующий кафедрой скульптуры Харьковской государственной академии искусств и дизайна.

Н.О.