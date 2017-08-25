Число погибших в ДТП с автобусом в Краснодарском крае РФ возросло до 18 человек

2017-08-25 14:27 | www.trend.az | 4

Спасатели обнаружили тело 18-го погибшего в результате падения в море в Краснодарском крае, передает ТАСС со ссылкой на сообщение экстренных служб.

"На данный момент число погибших составляет 18 человек, 27 спасены", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил, что в автобусе, по предварительным данным, находились 45 человек, 24 из них доставлены в больницы, троим медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Автобус, перевозящий рабочих, упал со строящегося пирса в Черное море. На месте происшествия водолазы проводят поисково-спасательные работы, в них задействованы более 130 человек, включая 20 водолазов, 17 из которых из Южного поисково-спасательного отряда МЧС.