В Азербайджане утвержден перечень товаров, освобожденных от госпошлины

2017-08-25 14:30 | www.oxu.az | 4
Кабинет министров утвердил «Перечень товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) по товарам, освобожденным от ввозных таможенных пошлин с целью поощрения производства в ненефтяном секторе».
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде подписал постановление.
Постановление вступит в силу 24 сентября и будет действовать три года.
Список
|
Код по ТН ВЭД
|
Наименование товарной позиции
|
1
|
2
|
Из 1-й группы
|
0102 21
|
Чистопородный племенной крупнорогатый скот
|
0104 10 100 0
|
Чистопородные племенные живые овцы
|
0104 20 100 0
|
Чистопородные племенные живые козы
|
0105 11 110 0
|
Цыплята прародительских и материнских линий племенного разведения (Gallus domesticus) массой не более 185 г
|
0105 11 190 0
|
Прочие виды цыплят прародительских и материнских линий племенного разведения (Gallus domesticus) массой не более 185 г
|
Из 12-й группы
|
1201 10 000 0
|
Семена соевых бобов
|
1206 00 100 0
|
Посевные семена подсолнечника
|
1209 10 000 0
|
Посевные семена сахарной свеклы
|
1209 22 100 0
|
Семена клевера лугового (Trifolium pretense L.)
|
1209 29 600 0
|
Семена свеклы кормовой (Beta vulgaris var. alba)
|
Группа 31
|
Удобрения
|
Из 38-й группы
|
Из 3808-й
|
Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (исключая средства дезинфекции из подпункта 3808 94)
|
1
|
2
|
Из 84-й группы
|
8419 31 000 0
|
Сушилки для сельскохозяйственной продукции
|
8421 11 000 0
|
Сепараторы молочные
|
8421 21 000 1
|
Оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей в пищевой промышленности
|
8422 20 000 1
|
Оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей, используемых в пищевой промышленности
|
8422 90 900 1
|
Части оборудования, используемого в пищевой промышленности
|
8424 81
|
Устройства для полива для сельского хозяйства или садоводства, распределители порошков, предназначенные для установки на тракторах или для буксирования тракторами
|
8428 20 200 1
|
Пневматические подъемники и конвейеры для сыпучих материалов, используемые специально для сельского хозяйства
|
8428 90 710 0
|
Загрузочные устройства, цепляемые к тракторам, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве
|
Из 8432-й
|
Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы (исключая катки для газонов или спортплощадок из подпункта 8432 80 000 1)
|
Из 8433-й
|
Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов (исключая косилки для газонов, парков или спортплощадок из подпункта 8433 11 и 8433 19)
|
1
|
2
|
8434
|
Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока
|
8436
|
Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая оборудование для проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами, прочее; инкубаторы для птицеводства и брудеры
|
8437
|
Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудование для мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме оборудования, используемого на сельскохозяйственных фермах
|
8438
|
Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел
Э.А.