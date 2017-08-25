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В Азербайджане утвержден перечень товаров, освобожденных от госпошлины

2017-08-25 14:30 | www.oxu.az | 4

Кабинет министров утвердил «Перечень товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) по товарам, освобожденным от ввозных таможенных пошлин с целью поощрения производства в ненефтяном секторе».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде подписал постановление. 

Постановление вступит в силу 24 сентября и будет действовать три года.

Список 

Код по ТН ВЭД

Наименование товарной позиции

1

2

Из 1-й группы

  

0102 21

Чистопородный племенной крупнорогатый скот

0104 10 100 0

Чистопородные племенные живые овцы

0104 20 100 0

Чистопородные племенные живые козы

0105 11 110 0

Цыплята прародительских и материнских линий племенного разведения (Gallus domesticus) массой не более 185 г

0105 11 190 0

Прочие виды цыплят прародительских и материнских линий племенного разведения (Gallus domesticus) массой не более 185 г

Из 12-й группы

  

1201 10 000 0

Семена соевых бобов

1206 00 100 0

Посевные семена подсолнечника

1209 10 000 0

Посевные семена сахарной свеклы

1209 22 100 0

Семена клевера лугового (Trifolium pretense L.)

1209 29 600 0

Семена свеклы кормовой (Beta vulgaris var. alba)

Группа 31

Удобрения

Из 38-й группы

  

Из 3808-й

Инсектициды, родентициды, фунгициды, гербициды, противовсходовые средства и регуляторы роста растений, средства дезинфицирующие и аналогичные им, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи или представленные в виде готовых препаратов или изделий (исключая средства дезинфекции из подпункта 3808 94)

1

2

Из 84-й группы

  

8419 31 000 0

Сушилки для сельскохозяйственной продукции

8421 11 000 0

Сепараторы молочные

8421 21 000 1

Оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей в пищевой промышленности

8422 20 000 1

Оборудование для мойки или сушки бутылок или других емкостей, используемых в пищевой промышленности

8422 90 900 1

Части оборудования, используемого в пищевой промышленности

8424 81

Устройства для полива для сельского хозяйства или садоводства, распределители порошков, предназначенные для установки на тракторах или для буксирования тракторами

8428 20 200 1

Пневматические подъемники и конвейеры для сыпучих материалов, используемые специально для сельского хозяйства

8428 90 710 0

Загрузочные устройства, цепляемые к тракторам, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве

Из 8432-й

Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы (исключая катки для газонов или спортплощадок из подпункта 8432 80 000 1)

Из 8433-й

Машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйственных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки в кипы соломы или сена; сенокосилки или газонокосилки; машины для очистки, сортировки или калибровки яиц, плодов или других сельскохозяйственных продуктов (исключая косилки для газонов, парков или спортплощадок из подпункта 8433 11 и 8433 19)

1

2

8434

Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока

8436

Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, лесного хозяйства, птицеводства или пчеловодства, включая оборудование для проращивания семян с механическими или нагревательными устройствами, прочее; инкубаторы для птицеводства и брудеры

8437

Машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур; оборудование для мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме оборудования, используемого на сельскохозяйственных фермах

8438

Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел

Э.А. 

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