В Баку задержан насмерть сбивший пешехода водитель

2017-08-25 14:39 | www.oxu.az | 6

На территории Сабаильского района 24 августа в 4 часа неизвестный автомобиль совершил ДТП, в результате которого был сбит пешеход.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, получивший тяжелые травмы житель Ширвана Фазиль Гусейнов скончался на месте аварии.

Как только информация поступила в Сабаильское РУП, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и приступили к незамедлительным мерам по выявлению и задержанию водителя.

Сотрудникам Службы «Безопасный город» Главного управления полиции города Баку удалось установить, что ДТП было совершено автомобилем марки Renault. Об этом были проинформированы соответствующие органы.

В результате проведенных сотрудниками 39-го отделения полиции Сабаильского РУП мероприятий удалось установить, что автомобилем управлял житель Баку Теймур Гусейнов. Водитель задержан.