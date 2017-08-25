Нас ждет удивительное путешествие в Азербайджан – тренер "Челси" Антонио Конте

2017-08-25 14:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Итальянский наставник "Челси" Антонио Конте прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. "Синие" сыграют в группе с "Атлетико", "Ромой" и "Карабахом", сообщает Trend Life со ссылкой на http://chelseablues.ru/

"Я испытывал фантастические эмоции в Лиге чемпионов – нечто особенное. Я следил за жеребьевкой вместе с футболистами и партнерами по тренерскому штабу. Мне хотелось бы сыграть с "Ювентусом", но мы принимаем результаты жеребьевки. Конечно, сейчас главное думать о матчах и быть готовыми к ним. Нам нужно работать, сезон только начался. Сейчас не время думать о наших соперниках"

"Атлетико" прекрасно играет в еврокубках, они хорошо перестраиваются. Нас ждет удивительное путешествие в Азербайджан, у нас не так много информации о них. С "Ромой" я хорошо знаком, это очень опасный противник, но я буду счастлив вернуться в Италию"

Футбольный клуб "Карабах" в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА 2017/2018 сыграет в квартете C с лондонским "Челси", мадридским "Атлетико" и итальянской "Ромой".

Расписание игр "Карабаха" на групповой стадии Лиги чемпионов.

12 сентября: "Челси" - "Карабах"

27 сентября: "Карабах" - "Рома"

18 октября: "Атлетико" - "Карабах"

31 октября: "Карабах" - "Атлетико"

22 ноября: "Карабах" - "Челси"

5 декабря: "Рома" - "Карабах"