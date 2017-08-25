Против Мехмана Алиева выдвинуто дополнительное обвинение

2017-08-25 14:42 | www.apa.az | 4

Против гендиректора информагентства «Туран» Мехмана Алиева выдвинуто дополнительное обвинение.

Как сообщает АПА, адвокат Фуад Агаев сказал, что М. Алиев обвиняется в незаконном предпринимательстве.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

По словам адвоката, по представлению следственного органа М. Алиев был отправлен в Суд Ясамалского района для избрания в его отношении меры пресечения в виде ареста.