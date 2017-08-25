Состоялась жеребьёвка группового раунда Лиги Европы

2017-08-25 16:15 | www.apa.az | 4

Сегодня в Монако состоялась жеребьёвка группового раунда Лиги Европы.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», на мероприятии 48 команд были разбиты на 12 групп.

Своих соперников узнали и представители Турции «Башакшехер» и «Коньяспор».

«Башакшехер» будет соперничать с «Брагой», «Лудогорцем» и «Хоффенхаймом» в группе С, а «Коньяспор» с «Зальцбургом», «Марселем» и «Гимарайншем» в группе İ.

Лига Европы

Групповой раунд

Группа А

«Вильярреал» (Испания)

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)

«Астана» (Казахстан)

«Славия» (Чехия)

Группа В

«Динамо» (Киев, Украина)

«Янг Бойз» (Швейцария)

«Партизан» (Сербия)

«Скендербеу» (Албания)

Группа С

«Брага» (Португалия)

«Лудогорец» (Болгария)

«Хоффенхайм» (Германия)

«Башакшехер» (Турция)

Группа D

«Милан» (Италия)

«Аустрия» (Австрия)

«Риека» (Хорватия)

АЕК (Греция)

Группа Е

«Лион» (Франция)

«Эвертон» (Англия)

«Аталанта» (Италия)

«Аполлон» (Кипр)

Группа F

«Копенгаген» (Дания)

«Локомотив» (Россия)

«Шериф» (Молдова)

«Жлин» (Чехия)

Группа G

«Виктория» (Чехия)

«Стяуа» (Румыния)

«Хапоэль» (Израиль)

«Лугано» (Швейцария)

Группа Н

«Арсенал» (Англия)

БАТЭ (Беларусь)

«Кёльн» (Германия)

«Црвена Звезда» (Сербия)

Группа İ

«Зальцбург» (Австрия)

«Марсель» (Франция)

«Гимарайнш» (Португалия)

«Коньяспор» (Турция)

Группа J

«Атлетик» (Испания)

«Герта» (Германия)

«Заря» (Украина)

«Остерсунд» (Швеция)

Группа К

«Лацио» (Италия)

«Ницца» (Франция)

«Зюльте Варегем» (Бельгия)

«Витесс» (Голландия)

Группа L

«Зенит» (Россия)

«Реал Сосьедад» (Испания)

«Русенборг» (Норвегия)

«Вардар» (Македония)