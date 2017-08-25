2017-08-25 16:15 | www.apa.az | 4
Сегодня в Монако состоялась жеребьёвка группового раунда Лиги Европы.
Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», на мероприятии 48 команд были разбиты на 12 групп.
Своих соперников узнали и представители Турции «Башакшехер» и «Коньяспор».
«Башакшехер» будет соперничать с «Брагой», «Лудогорцем» и «Хоффенхаймом» в группе С, а «Коньяспор» с «Зальцбургом», «Марселем» и «Гимарайншем» в группе İ.
Лига Европы
Групповой раунд
Группа А
«Вильярреал» (Испания)
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)
«Астана» (Казахстан)
«Славия» (Чехия)
Группа В
«Динамо» (Киев, Украина)
«Янг Бойз» (Швейцария)
«Партизан» (Сербия)
«Скендербеу» (Албания)
Группа С
«Брага» (Португалия)
«Лудогорец» (Болгария)
«Хоффенхайм» (Германия)
«Башакшехер» (Турция)
Группа D
«Милан» (Италия)
«Аустрия» (Австрия)
«Риека» (Хорватия)
АЕК (Греция)
Группа Е
«Лион» (Франция)
«Эвертон» (Англия)
«Аталанта» (Италия)
«Аполлон» (Кипр)
Группа F
«Копенгаген» (Дания)
«Локомотив» (Россия)
«Шериф» (Молдова)
«Жлин» (Чехия)
Группа G
«Виктория» (Чехия)
«Стяуа» (Румыния)
«Хапоэль» (Израиль)
«Лугано» (Швейцария)
Группа Н
«Арсенал» (Англия)
БАТЭ (Беларусь)
«Кёльн» (Германия)
«Црвена Звезда» (Сербия)
Группа İ
«Зальцбург» (Австрия)
«Марсель» (Франция)
«Гимарайнш» (Португалия)
«Коньяспор» (Турция)
Группа J
«Атлетик» (Испания)
«Герта» (Германия)
«Заря» (Украина)
«Остерсунд» (Швеция)
Группа К
«Лацио» (Италия)
«Ницца» (Франция)
«Зюльте Варегем» (Бельгия)
«Витесс» (Голландия)
Группа L
«Зенит» (Россия)
«Реал Сосьедад» (Испания)
«Русенборг» (Норвегия)
«Вардар» (Македония)