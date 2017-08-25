В Грузии азербайджанские пожарные погасили огонь на территории площадью 4 гектара

2017-08-25 16:19 | www.apa.az | 3

Азербайджанские пожарные продолжают активное участие в тушении пожаров в Боржоми-Харагаульском заповеднике Грузии.

Как сообщил грузинскому бюро АПА командированный в Грузию сотрудник МЧС Тогрул Мехтиев, наиболее сложные участки на территории, охваченной огнем, доверены пожарным из Азербайджана.

«Сегодня мы завершили тушение пожара в зоне нашей ответственности площадью 4 гектара. Личный состав МЧС Азербайджана готов к выполнению новых задач», - отметил он.

Отметим, в ответ на обращение правительства Грузии, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в зону стихийного бедствия отправлено 22 единицы техники МЧС, в том числе, 1 вертолет и 134 человека, а также 2 вертолета Госпогранслужбы с 6 членами экипажа.