Продлен срок регистрации абитуриентов и бакалавров

2017-08-25 16:37 | www.apa.az | 3

Срок регистрации поступивших в ВУЗы абитуриентов (после I этапа) и бакалавров, которые поступили на оставшиеся вакантными плановые места магистратуры, продлен до 28 августа.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, абитуриенты и бакалавры, поступившие в ВУЗы, должны пройти регистрацию в образовательных учреждениях до 28 августа 17:00. Перечень необходимых для этого документов поступившие могут узнать в ВУЗах.

Если они не пройдут регистрацию, то это будет рассматриваться как отказ от размещения по соответствующей специальности, и приказ о поступлении абитуриента в вуз отправлен не будет..

Регистрация абитуриентов, поступивших на оставшиеся вакантными плановые места ВУЗов, продолжится до 31 августа.

Отметим, регистрация абитуриентов, поступивших в ВУЗы (после I этапа), а также бакалавров, поступивших на оставшиеся вакантными плановые места магистратуры, завершилась сегодня в 17:00.