Ровнаг Абдуллаев получил назначение в Международной федерации дзюдо

2017-08-25 14:46 | www.oxu.az | 4

Сегодня в Будапеште (Венгрия) прошел конгресс Международной федерации дзюдо, в котором приняли участие руководители всех национальных федераций, входящих в состав IJF, и известные спортивные деятели.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, сначала выступил глава IJF Мариус Визер, который рассказал о проделанной в последнее время работе и значимости проведенных мероприятий, после чего выступил генсек организации Жан Роже, представивший участникам конгресса 4-летний доклад. В связи с тем, что Визер оказался единственным кандидатам на президентских выборах, они прошли открыто и он единогласно был избран на новых 4-летний срок.

После состоялись выборы в новый состав Исполкома. Одним из его членов был выбран глава Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев.

Э.А.

