В отношении Мехмана Алиева избрана мера пресечения в виде ареста - ОБНОВЛЕНО

2017-08-25 16:58 | www.apa.az | 2
Как сообщает АПА, на судебном заседании под председательством судьи Азера Тагиева в отношении Мехмана Алиева была избрана мера пресечения в виде ареста на срок 3 месяца.
Отметим, в отношении Мехмана Алиева возбуждено уголовное дело по статьям 192.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.
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14:42
Против гендиректора информагентства «Туран» Мехмана Алиева выдвинуто дополнительное обвинение.
Как сообщает АПА, адвокат Фуад Агаев сказал, что М. Алиев обвиняется в незаконном предпринимательстве.
В его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.
По словам адвоката, по представлению следственного органа М. Алиев был отправлен в Суд Ясамалского района для избрания в его отношении меры пресечения в виде ареста.