Мировая экономика вернется к синхронному росту впервые за 10 лет

2017-08-25 15:17 | www.oxu.az | 2

Все 45 крупнейших стран мира по объему ВВП, отслеживаемые Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по итогам 2017 года могут продемонстрировать одновременный рост впервые за десятилетие.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на Интерфакс.

Таким образом, мировая экономика успешно завершила восстановление после глобального кризиса благодаря стимулирующим программам и низким процентным ставкам центробанков, пишет The Wall Street Journal.

В 33 из 45 государств будет наблюдаться усиление темпов роста по сравнению с 2016 годом, прогнозируют эксперты ОЭСР. Эта доля является самой высокой с 2010 года.

По оценкам Международного валютного фонда, мировой ВВП повысится на 3,5% в этом году и на 3,6% в следующем после подъема на 3,2% в 2016 году.

За последние 50 лет синхронный рост всех государств, отслеживаемых ОЭСР, был редким явлением: помимо середины прошлого десятилетия, он также наблюдался в конце 1980-х годов и в течение нескольких лет перед нефтяным кризисом 1973 года.