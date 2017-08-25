Путешествие Есенина и Лермонтова по Азербайджану – новая трилогия российского писателя

2017-08-25 14:51 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В свет вышло "Бытие. Книга первая" члена Союза писателей России и Русского географического общества, нашего соотечественника Эльдара Ахадова, сообщает Trend Life со ссылкой на http://www.uralinform.ru/.

Это первый том трилогии о различных сторонах человеческой жизни. В него вошли философские эссе о духовном и физическом мирах, цикл рассказов "Война и мир" и лирический сборник "В ожидании чуда". Во второй том включены притчи, диалоги и размышления о том, как человек ощущает Вселенную, а также "Тайна тайн", посвященная исследованиям жизни Иисуса Христа и других загадок цивилизации. В этой же книге будут напечатаны и мемуары автора - о встречах с интересными людьми, которых было немало.

Заключительную часть трилогии маркшейдера АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Эльдара Ахадова составляют описания путешествий Есенина и Лермонтова по Азербайджану, Бальмонта - по островам Тихого океана и другие литературоведческие исследования.

Эльдар Ахадов родился 19 июля 1960 года в Баку. В 1983 году закончил Ленинградский горный институт. С 1986 года живёт в Красноярске. Побывал в самых глухих таёжных и тундровых уголках - от Ямала до Тывы. С 2005 по 2011 годы Ахадов принимал непосредственное участие в освоении самого северного месторождения нефти на материковой суше в России - Восточно-Мессояхского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. 21 сентября 2016 года президент Российской Федерации Владимир Путин по видеосвязи дал старт его промышленной эксплуатации.

Эльдар Ахадов - автор около 50 изданных книг поэзии и прозы, победитель множества российских и международных литературных конкурсов. Его книги издаются в России, США, Германии, Болгарии, Украине, Израиле, Китае, Казахстане, Белоруссии, Азербайджане и других странах. Они переведены на несколько мировых языков.

Книги и публикации писателя в периодических изданиях имеются в фондах Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края, Российской государственной библиотеки (Москва),Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург), библиотеки Конгресса США (Вашингтон) и других библиотек России и мира.

Стоит отметить, что театрализованное танцевальное представление "Сотворение мира" по книге Эльдара Ахадова "Ненецкий пантеон" было представлено коллективом ямальского Центра национальных культур на подмостках Парижа. Песни на слова новоуренгойца к спектаклю "Анчутка" звучали со сцены Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина. А танцевальный номер "Огонь и Вода" по одноименному произведению писателя, исполненный солистами ансамбля "Одлар Юрду" весной этого года, стал одним из главных событий всероссийского шоу-проекта Moving poetry.