Глава МИД Турции поздравил ФК "Карабах"

2017-08-25 14:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский футбольный клуб "Карабах" с выходом в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

"Мы также гордимся успехом братского Азербайджана. Поздравляем футбольную команду "Карабах", которая, завоевав путевку в групповой этап, открыл новую страницу в истории азербайджанского футбола", - написал глава турецкого МИД в своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что "Карабах" впервые в истории азербайджанского футбола вышел в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА.

(Текст: Талех Агавердиев)