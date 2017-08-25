Минналогов: В информагентстве «Туран» выявлены факты нарушения законов

2017-08-25 17:12 | www.apa.az | 4

На основе результатов проверки в ООО «Информационное агентство Туран», проведенной с целью выявления наличия налоговых рисков и случаев уклонения от уплаты налогов, по факту уклонения от уплаты в госбюджет налогов в крупном размере в Следственном управлении Департамента предварительного расследования налоговых преступлений было возбуждено уголовное дело по статье 213.1 (уклонение от уплаты налогов).

Как сообщили АПА в Центре медиа и коммуникаций Минналогов, в ходе следствия было установлено, что директор ООО «Информационное агентство Туран» Мехман Алиев, злоупотребив служебными полномочиями, взяв на себя обязанности по ведению учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и лично ведя предпринимательскую деятельность, нарушил требования закона Азербайджанской Республики «О грантах».

Кроме того, возникли обоснованные подозрения в том, что М.Алиев в 2010-2014 годах занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью, получил доход 148 310 манатов, по грантовым соглашениям, не прошедшим госрегистрацию, чем нанес весомый ущерб интересам государства, а в 2010-2016 годах он уклонился от уплаты госбюджет налога на прибыль в сумме 60 080 манатов, указав в налоговой декларации не соответствующие действительности цифры.

Отметим, что М.Алиев 24 августа был задержан в качестве подозреваемого, в его отношении возбуждено уголовное дело по статьям 192.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР. Решением суда Ясамалского района в отношении М.Алиева избрана мера пресечения в виде ареста.