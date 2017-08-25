Венгрия отозвала посла из Нидерландов

2017-08-25 15:24 | www.oxu.az | 3

Венгрия отзывает своего посла из Нидерландов для консультаций и понижает уровень дипломатического представительства в этой стране до временного поверенного.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Причиной для понижения дипломатических отношений между двумя странами стало интервью венгерским СМИ посла Нидерландов в Венгрии Гаюса Шелтемы, который в скором времени завершает свою командировку. Дипломат сравнил правительство Венгрии с террористами и утверждал, что «исламские экстремисты при создании образа врага применяют те же принципы, что и венгерское правительство». В этой связи еще накануне Сийярто потребовал, чтобы этот посол больше не появлялся в МИД Венгрии.

По словам Сийярто, между двумя странами на неопределенный срок не будет общения на уровне послов. Министр также поручил временному поверенному в венгерском посольстве «решительно отвергнуть обвинения против Будапешта и потребовать от МИД Нидерландов разъяснений». «Нам нужно публичное разъяснение, объяснений за закрытыми дверями будет недостаточно», - подчеркнул Сийярто.

«Никому не позволено делать такие замечания в отношении Венгрии или венгерского народа», - добавил министр.

Н.О.