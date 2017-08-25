Спецслужбы Болгарии накрыли журналистку, оклеветавшую Азербайджан

2017-08-25 15:30 | www.oxu.az | 4

Журналистка болгарской газеты «Труд» Дильяна Гайтанджиева уволена с работы за лживую статью о якобы поставках оружия азербайджанской авиакомпанией террористам ИГИЛ.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, о своем увольнении Гайтанджиева написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, 24 августа ее допросили в Агентстве по национальной безопасности Болгарии относительно документов о поставках оружия террористам в Сирии.

После допроса она была уволена из газеты «Труд», всего за несколько дней до очередной ее командировки в Сирию.

Напомним, что ранее Гайтанджиева опубликовала клеветническую статью, в которой утверждала, что авиакомпания Silk Way и ВВС Азербайджана перевозили оружие для сирийских боевиков посредством дипломатических авиарейсов. Позже эту информацию опровергли азербайджанские дипломаты и представители Silk Way.

И.Ф.