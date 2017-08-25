Завтра на Абшероне будет пасмурно, возможны дожди

2017-08-25 15:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Однако, согласно сообщению, утром на полуострове местами возможен дождь. Ветер – северо-западный, умеренный.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 21-24, днем - 28-33, в Баку ночью - 22-24, днем - 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя - 24-25, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане - 25-26, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана в субботу будет преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и восточных районах возможны грозовые дожди, будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 32-37, в горах ночью - 13-18, днем - 23-28 градусов тепла.

(Текст: Талех Агавердиев)