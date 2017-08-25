Министерство распространило информацию об участии сил МЧС в тушении пожаров в Грузии

2017-08-25 17:17 | www.apa.az | 3

МЧС распространило информацию об участии в операциях по тушению пожаров сил, командированных в Грузию.

Как сообщили АПА в пресс-службе ведомства, 21 августа по поручению президента Ильхама Алиева МЧС отправило вертолет для оказания помощи в тушении лесных пожаров, бушующих в Боржоми-Харагаульском заповеднике Грузии.

Оснащенный спецоборудованием вертолет «К-32А», принадлежащий авиаотряду МЧС, с 11 членами личного состава 22 августа, около 06:30 начал разведывательные полеты над Боржоми-Харагаульским заповедником. В 6:40 он присоединился к операции по тушению пожара.

Кроме того, в ответ на обращение правительства Грузии, по поручению президента Ильхама Алиева, в целях оказания помощи в тушении пожаров в Боржоми-Харагаульском заповеднике 22 августа в Грузию отправился специальный спасательный отряд МЧС, оснащенный спасательной и пожаротушительной техникой.

В спасательной группе, участвующей в тушении лесных пожаров в заповеднике, задействованы соответствующая пожаротушительная техника и личный состав Госслужбы пожарной охраны и Войск гражданской обороны МЧС Азербайджана (оснащенные индивидуальными средствами пожаротушения).

С целью проведения операций по более оперативному спасению и тушению пожаров на территориях со сложным рельефом на двух вертолетах Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на место происшествия был высажен десант в составе прошедших спецподготовку 26 спасателей Службы спасения особого риска МЧС.

Спасательный отряд МЧС, участвующий в операциях по тушению лесных пожаров в Боржоми-Харагаульском национальном парке Грузии 23 и 24 августа, потушил очаги пожара в зоне своей ответственности.

В настоящее время силы МЧС успешно продолжают операции по тушению других очагов возгорания в зоне своей ответственности на территориях со сложным рельефом.

Кроме того, для оперативной и эффективной деятельности командированного на место происшествия пожарно-спасательного отряда МЧС, обеспечения их повседневных нужд и отдыха установлены полевые палатки и кухня.

Отметим, на основании обращения правительства Грузии, по поручению президента Ильхама Алиева, к тушению лесных пожаров в Грузии были привлечены 22 единицы техники, в том числе 1 вертолет и 131 человек, 2 вертолета Государственной пограничной службы (ГПС) и экипаж из 6 человек.