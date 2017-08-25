В Кабуле боевики атаковали мечеть

2017-08-25 15:42 | www.oxu.az | 1

Несколько боевиков совершили сегодня нападение на мечеть в Кабуле, передает Oxu.Az со ссылкой на Report.

По данным телеканала Tolo, во дворе мечети имама Замана произошел взрыв, идет стрельба. Согласно информации очевидцев, четверо боевиков убили охранников и ворвались в здание. Отмечается, что атакующие были одеты в полицейскую униформу.

Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило, что один из атакующих взорвал себя рядом с мечетью.

По данным МВД, в результате нападения двое убиты, еще двое получили ранения.

Полиция оцепила территорию вокруг мечети. К месту происшествия прибыли машины скорой помощи.

И.Ф.