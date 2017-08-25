Avropa Liqasının da püşkü atıldı

2017-08-25 16:02 | www.trend.az | 2
Bakı. Trend:
Bu gün Monako şəhərində UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin püşkü atılıb.
Trend-in məlumatına görə, püşkatmanın nəticəsinə əsasən 48 komanda 12 qrupda yer alıb:
A qrupu
“Vilyarreal” (İspaniya)
“Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail)
“Astana” (Qazaxıstan)
“Slaviya” (Çexiya)
B qrupu
“Dinamo” (Ukrayna)
“Yanq Boyz” (İsveçrə)
“Partizan” (Serbiya)
“Skenderbeu” (Albaniya)
C qrupu
“Braqa” (Portuqaliya)
“Ludoqorets” (Bolqarıstan)
“Hoffenhaym” (Almaniya)
“İstanbul Başakşəhər” (Türkiyə)
D qrupu
“Milan” (İtaliya)
“Austriya” (Avstriya)
“Riyeka” (Xorvatiya)
AEK (Yunanıstan)
E qrupu
“Lion” (Fransa)
“Everton” (İngiltərə)
“Atalanta” (İtaliya)
“Apollon” (Kipr)
F qrupu
“Kopenhagen” (Danimarka)
“Lokomotiv” (Rusiya)
“Şerif” (Moldova)
“Zlin” (Çexiya)
G qrupu
“Viktoriya” (Çexiya)
“Styaua” (Rumıniya)
“Hapoel” (İsrail)
“Luqano” (İsveçrə)
H qrupu
“Arsenal” (İngiltərə)
BATE (Belarus)
“Köln” (Almaniya)
“Srvena Zvezda” (Serbiya)
I qrupu
“Zalsburq” (Avstriya)
“Marsel” (Fransa)
“Gimaraynş” (Portuqaliya)
“Konyaspor” (Türkiyə)
J qrupu
“Atletik” (İspaniya)
“Herta” (Almaniya)
“Zarya” (Ukrayna)
“Ostersun” (İsveç)
K qrupu
“Latsio” (İtaliya)
“Nitsa” (Fransa)
“Zulte Varegem” (Belçika)
“Vitess” (Niderland)
L qrupu
“Zenit” (Rusiya)
“Real Sosyedad” (İspaniya)
“Rusenborq” (Norveç)
“Vardar” (Makedoniya)