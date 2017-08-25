Германия выходит за рамки дозволенного по отношению к Турции - МИД Турции

2017-08-25 15:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Германия выходит за рамки дозволенного по отношению к Турции, сказал Глава МИД Турции Мевлют Чавугшоглу, комментируя последнее заявление главы МИД Германии Зигмара Габриэля. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Чавушоглу отметил, что Турция не намерена портить отношения с Германией, однако государственные лица в Берлине также должны соблюдать корректность давая политические оценки.

Глава турецкого МИД отметил, что в последнее время в Германии, особенно перед выборами, делается немало популистских заявлений.

Отметим, что глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль завил, что президент Турции делает все, чтобы отдалить Турцию от Европы.

Также Зигмар Габриэль заявил, что Германия пересмотрит экономическую политику, в частности кредитные и инвестиционные программы в отношении Анкары, из-за ареста правозащитников в Турции. МИД Турции, в свою очередь, назвал заявления Габриэля неприемлемыми и углубляющими кризис между двумя странами.

Отметим, что парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября, до этого времени у власти будет находиться кабинет министров Ангелы Меркель.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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