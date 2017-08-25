Ровнаг Абдуллаев избран членом Исполкома Международной федерации дзюдо

2017-08-25 16:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Ровнаг Абдуллаев избран членом Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо, сообщили Trend в пятницу в Федерации дзюдо Азербайджана, президентом которой он является.

Согласно сообщению, сегодня в Будапеште был проведен конгресс Международной федерации дзюдо (IJF). В конгрессе принимали участие руководители всех национальных федераций дзюдо мира, известные деятели спорта.

Вначале выступил президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, который подчеркнул значение проделанной за последнее время работы, проведенных важных мероприятий.

Затем генеральный секретарь федерации Жан Роже ознакомил участников конгресса с отчетом о последних четырех годах деятельности организации.

В связи с тем, что единственным кандидатом на должность президента федерации на очередные четыре года являлся Мариус Визер, голосование было проведено, открыто, и он вновь единогласно был избран президентом IJF.

Затем состоялось голосование для определения нового состава Исполнительного комитета на предстоящие четыре года. Президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев был избран членом Исполнительного комитета IJF.

(Текст: Талех Агавердиев)