Объявлен конкурс на замещение вакантных должностей госслужащих

2017-08-25 17:49 | www.apa.az | 3

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил конкурс на замещение 86 вакантных должностей в 5 государственных органах.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, из вынесенных на конкурс вакантных должностей 85 относятся к аппаратам центральных органов исполнительной власти (Министерство сельского хозяйства, Госкомитет статистики, Госкомитет по вопросам имущества, Госкомитет по стандартизации, метрологии и патенту) и местным организациям, 1 – к аппарату судебных органов.

Согласно 29 статье закона Азербайджанской Республики «О государственной службе», замещение в государственных органах должностей государственными служащими, проходящими службу на административных должностях в данном государственном органе или в другом государственном органе и обладающими квалификационным разрядом, соответствующим классификации административных должностей, а также лицами, занимавшими административные должности в государственном органе и имеющими стаж службы не менее 5 лет, осуществляется путем собеседования.

Желающие принять участие в общем собеседовании граждане Азербайджана могут представить документы в Государственный экзаменационный центр лично или посредством почты 14 сентября до 18:00 (здание Гянджлик, AZ1110, город Баку, улица К.Рагимова, 874-й квартал).



Подробная информация об общем собеседовании предоставлена на официальном веб-сайте ГЭЦ в разделе «Объявления об общем собеседовании на замещение административных должностей»