Азербайджанские паломники отправились в Саудовскую Аравию

2017-08-25 15:49 | www.oxu.az | 4

Очередная группа паломников из Азербайджана, желающих совершить хадж, отправилась в Саудовскую Аравию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, группа состоит из 360 человек.

Самолет с паломниками на борту приземлится в городе Джидда. Верующие оттуда направятся в Мекку.

Последняя группа азербайджанских паломников отправится 26 августа.

Отметим, что в этом году из Азербайджана в хадж отправятся 900 человек.

Для совершения паломничества установлена сумма в размере 3850 долларов США.

Э.А.

