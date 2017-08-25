В Сирии появилась новая группировка

2017-08-25 15:56 | www.oxu.az | 4

Численность нового объединения террористических группировок в Сирии под названием «Хейат Тахрир аш-Шам», ключевую роль в которой играет «Джебхат ан-Нусра», превысила 25 тысяч боевиков.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российкие СМИ, об этом заявил начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Игорь Коробов.

«В настоящее время объединилось более 70 бандгрупп, в том числе и из состава оппозиции, ранее относившей себя к умеренной. Общая численность «Хейат Тахрир аш-Шам» превышает 25 тысяч боевиков», - сказал Коробов.

По его словам, лидеры террористов, стремясь объединить действующие в Сирии исламистские вооруженные формирования, пытаются создать новую структуру, ключевую роль в которой предназначено играть «Джебхат ан-Нусре».

«Данная группировка ведет активные боевые действия против правительственных войск, а также против умеренной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб и Хама», - заявил генерал-полковник.

Н.О.