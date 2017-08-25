Сопредседатель МГ ОБСЕ от США призвал Армению занять более конструктивную позицию в нагорно-карабахском конфликте - эксперт

2017-08-25 16:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США призвал Армению занять более конструктивную позицию в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сказал Trend в пятницу руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, комментируя последние заявления американского сопредседателя Ричарда Хогланда.

«Заявление отражает позицию всех стран-сопредседателей, в частности основные элементы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе обновленных Мадридских принципов», - сказал Алескеров.

Заявление имеет очень позитивное значение для Азербайджана, отметил эксперт.

«После апрельской эскалации на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск в 2016 году переговорный процесс по урегулированию конфликта был заморожен со стороны Армении. Заявление Хогланда прозвучало в преддверии встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке в сентябре на полях сессии Генассамблеи ООН, оно свидетельствует о том, что США намерены активизировать свою роль в урегулировании конфликта», - сказал Алескеров.

Известно, что взаимоотношения США и России – двух ведущих сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта имеют очень много противоречий по ситуации в Украине и Сирии, позиции двух стран по обоим вопросам серьезно разнятся и стороны дошли до применения санкций, сказал эксперт.

По его словам, нагорно-карабахское урегулирование – единственная платформа взаимодействия двух стран, где обе страны выступают с единой позиции. В этом контексте вопрос нагорно-карабахского урегулирования может стать отправной точкой, когда российские и американские дипломаты, решая нагорно-карабахскую проблему, смогут найти пути для двусторонних взаимоотношений, считает Алескеров.

Еще одним позитивным моментом заявления Хогланда эксперт назвал то, что оно распространено до визита президента Армении в Россию в начале недели. По его мнению, данное заявление является посланием руководству Армении, которое в последнее время взяло курс в сторону Запада, сближаясь с ЕС, участвуя в учениях НАТО, проведенных в начале августа в Грузии.

«Думаю, своим заявлением американский дипломат призвал Армению занять более конструктивную позицию в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Потому что не урегулирование конфликта может привести к еще большим проблемам в регионе», - сказал Алескеров.

Территориальная целостность является важной частью решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказал американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд во время круглого стола в Вашингтоне.

«Урегулирование конфликта невозможно без обеспечения уважения суверенитета Азербайджана и признания того, что суверенитет над этими территориями должен быть восстановлен», - сказал Хогланд.

Хогланд также отметил, что урегулирование конфликта должно включать в себя признание прав всех вынужденных переселенцев на возвращение на свои прежние места проживания и обеспечение международных гарантий безопасности.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.